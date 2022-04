Napoli: festeggiano l’arrivo di una bimba con l’elicottero

Nel quartiere Bagnoli di Napoli la prima reazione quando gli abitanti hanno visto un elicottero rilasciare in cielo una striscia di colore rosa, è stata di sgomento: di questi tempi è legittimo pensare al peggio, ad un attacco chimico, non si sa bene da parte di chi. Fortunatamente si trattava di un innocuo festeggiamento, un po’ sopra le righe. L’elicottero era stato fatto volare per annunciare il sesso di un bimbo in arrivo: una baby shower. Di solito durante questi eventi il sesso viene rivelato attraverso la rottura di palloncini che contengono coriandoli di colore rosa o azzurri a seconda del sesso; oppure una torta viene riempita di confetti colorati, con lo stesso scopo di rivelare il genere del nascituro. Probabilmente nessuno prima aveva pensato a un metodo così originale e probabilmente anche dispendioso: affittare un elicottero e fargli rilasciare una striscia colorata. Così con gli occhi al cielo tutta Napoli ha pensato: “è femmina”, oppure “perché quell’elicottero fuma rosa?”.