Ci sono due fratelli siciliani che liberano il Mediterraneo dalle reti di plastica

Ogni anno 640 mila tonnellate di reti da pesca vengono abbandonate negli oceani. Per questa ragione Andrea e Marco Spinelli, biologo marino il primo e documentarista il secondo, hanno deciso di iniziare la “Missione Euridice”, un progetto che prevede la rimozione di una tonnellata di reti abbandonate dal Golfo di Cefalù, in Sicilia. L’idea della missione è arrivata quando i due fratelli durante un’immersione fatta nel 2020 hanno notato il disastro ambientale evidenziato da una delle secche più importanti della Sicilia. Le reti rimosse sono state portate a galla da alcuni palloni di sollevamento e smaltiti da una ditta. La missione si è composta di 6 immersioni per raccogliere tutte le reti e il tutto è stato supportato da una raccolta fondi e dalla collaborazione di 3 sub qualificati.

Prima della vera e propria missione si sono fatte delle immersioni per lo studio dell’habitat, per valutare la fauna ittica e le specie a rischio e il tutto è stato documentato da un video che ha lo scopo di sensibilizzare le persone sull’argomento ambiente, con un focus sulle reti fantasma abbandonate nei mari.“Con la realizzazione e la diffusione del documentario – spiegano i fratelli Spinelli – speriamo di prevenire l’abbandono delle reti nei mari e aumentare la conoscenza di questo grave problema globale. Abbiamo un’enorme responsabilità verso il Pianeta, verso noi stessi e soprattutto verso le generazioni future".