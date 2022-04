“Gli idoli delle donne": il trailer della commedia di Lillo e Greg al cinema

Un Francesco Arca particolarmente sexy veste i panni del gigolò nella nuova commedia diretta da Lillo e Greg, in uscita al cinema il 14 aprile. Il film si chiama “Gli idoli delle donne” ed è la seconda volta che i due comici si mettono dietro la macchina da presa, la prima prova fu “D.N.A. - Decisamente Non Adatti”.

Si tratta di una commedia surreale: FIlippo è il gigolò più avvenente di tutti, non certo brillante, ma super hot. Dopo un brutto incidente il suo aspetto cambia radicalmente e lui diventa "diversamente bello” (prendendo le sembianze di Lillo). Per provare a riacquistare un po’ del fascino perduto va a lezione da Max (Greg), il più grande gigolò di tutti i tempi, ma senza grandi risultati. Solo una ragazza lo sceglie per le sue prestazioni, peccato che si tratti della figlia di pericolosissimi narcotrafficanti (Corrado Guzzanti e Ilaria Spada) che vorranno vendicarsi del gigolò che ha profanato la loro bimba. Alla base della divertente trama nonsense c’è il pensiero di Lillo: "L'idea è che se nasci non bellissimo devi per forza puntare su altre qualità. Già da adolescente con le ragazze io ho sempre cercato di farle ridere. Era l'unico modo. Il guaio è che poi continuavano a ridere anche dopo, nell'intimità".