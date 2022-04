Tom Cruise: 3 mesi di allenamento serrato per tornare sul set di Top Gun

Tom Cruise vestirà nuovamente i panni del pilota di caccia Pete 'Maverick' Mitchell in occasione del sequel di Top Gun, film cult uscito nel 1986. Ma prima di tornare sul set, l’attore ha preso parte a 3 mesi di allenamento durissimi, con tanto di training subacqueo, per poi pilotare un jet, poi l'l-39 per fare volo acrobatico, e infine l'F/A - 18 con i decolli da una vera portaerei. Il film si chiamerà Top Gun Maverick e sarà diretto da Joseph Kosinski; la pellicola sarà presentata fuori concorso al Festival di Cannes a fine maggio ed uscirà nelle sale il 25 dello stesso mese. "Non ero pronto a girare un sequel - spiega Cruise nella featurette del film - finché abbiamo trovato una storia speciale, degna di un seguito, e finché la tecnologia non si è evoluta al punto da poter approfondire l'esperienza di un pilota militare". Gli attori sono stati sottoposti ad un allenamento militare, ma hanno anche dovuto imparare a usare videocamera e a gestire la fotografia e le luci perché sul jet dovevano gestire tutto in solitaria.

La storia vede il tenente Pete "Maverick" Mitchell (Tom Cruise), tra i migliori aviatori della Marina, che dopo più di trent'anni di servizio è ancora nell'unico posto in cui vorrebbe essere. Evita la promozione che non gli permetterebbe più di volare e si spinge ancora una volta oltre i limiti, collaudando coraggiosamente nuovi aerei. Chiamato ad addestrare una squadra speciale di allievi dell'accademia Top Gun per una missione segreta, Maverick incontrerà il tenente Bradley Bradshaw (Miles Teller), nome di battaglia "Rooster", figlio del suo vecchio compagno di volo Nick Bradshaw "Goose". Alle prese con un futuro incerto e con i fantasmi del passato, Maverick dovrà affrontare le sue paure più profonde per portare a termine una missione difficilissima. Un po’ come lo è stato girare questo impegnativo film.