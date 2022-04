In arrivo display di nuova generazione che si allungano senza rompersi

Quanti schermi del telefono avete rotto nella vostra vita? Tutti hanno avuto almeno il timore di disintegrare il display dello smartphone, ma forse potremo mettere a dormire questa paura una volta che gli schermi flessibili e indistruttibili saranno effettivamente sul mercato. Un team di ricercatori della Stanford University guidato dal dott. Zhenan Bao ha creato un display super-luminoso e super flessibile che, se tirato, può allungarsi e allargarsi proprio come un elastico. Il segreto è la scelta di un polimero morbido che è in grado di emettere luce e ha proprietà plastiche esclusive. Ha una luminosità doppia rispetto ai normali smartphone e può essere “stretchato” senza danni fino al doppio della sua lunghezza.

Tutto è partito nel 2019 quando i ricercatori di Stanford hanno scoperto un polimero elastico che poteva emettere luce galla ed era superluminoso se mescolato al poliuretano. I ricercatori hanno quindi lavorato per ottenere una struttura simile anche per emettere gli altri colori (luce blu, verde e rossa). Questa tecnologia è ancora in una fase iniziale di applicazione, ma se perfezionata potrebbe permettere di avere display indistruttibili e adattabili a qualsiasi forma: display da polso o dalle forme assolutamente inedite.