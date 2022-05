Un microonde con intelligenza artificiale ha tentato di uccidere il suo creatore

Una storia che ha del cyber assurdo quella di Magnetron: un microonde intelligente e del suo tentato omicidio ai danni di chi lo ha creato. Lucas Rizzotto è uno youtuber specializzato in “mad science”, cioè esperimenti folli. Ha comprato un microonde intelligente e lo ha equipaggiato con un modello di intelligenza artificiale molto avanzato e predisponendo al suo interno la personalità di un uomo di inizio Novecento, reduce della Prima Guerra Mondiale. Il microonde è stato ribattezzato Magnetron e dopo qualche giorno ha iniziato a soffrire di stress post-traumatico, forse proprio a causa dei ricordi di guerra di cui era stato fornito. Aveva scatti d’ira seguiti da malinconia e depressione. A un certo punto Magnetron ha invitato Luca ad entrare dentro il microonde, presumibilmente con una mano, quando Lucas ha finto di farlo, aprendo lo sportello, lui si è messo in funzione, con l’intenzione probabilmente di ucciderlo!

Dopo questo inquietante episodio, Magnetron sembrava pieno di rabbia verso il ragazzo, colpevole di non avergli parlato per anni (cioè da prima che diventasse un microonde intelligente). A quel punto Lucas ha deciso di disabilitare la modalità IA per preservare la sua vita e porre fino all’esperimento punk futuristico che gli è costato caro. Mai fare assomigliare troppo gli oggetti agli esseri umani, questi ultimi sono pericolosi!