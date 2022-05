Avatar: la via dell’acqua, ecco il trailer del sequel

13 anni fa usciva Avatar, capolavoro di James Cameron che raccolse incassi da capogiro e impressionò il pubblico nella versione 3D. Il nuovo capitolo si intitola Avatar: La via dell’acqua e sarà nuovamente diretto da Cameron. In Italia la pellicola uscirà il 14 dicembre nelle sale cinematografiche, ma nell’attesa i cinema riproporranno Avatar il 22 settembre 2022 per rinfrescare un po’ la memoria. Il nuovo capitolo racconterà la storia della famiglia Sully (Jake, il protagonista del primo film; Neytiri, la sua compagna, e i loro figli) e mostrerà le delle battaglie che i membri della famiglia dovranno combattere per rimanere in vita. Nel film reciterano Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement e Kate Winslet. Le primissime immagini lasciano presagire un’altra pellicola epica, sempre ambientata sul Pianeta Pandora. Sono già in lavorazione tutti e 4 i sequel di cui sono già decise le (indicative) date di uscita: Avatar 3 sarà pronto per il 20 dicembre 2023, Avatar 4 uscirà il 18 dicembre 2026 e Avatar 5 il 22 dicembre 2028. La saga è destinata ad essere epica.