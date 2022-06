Infila la mano nella gabbia del leone: lui gli mozza un dito

Quando si dice "entrare nella gabbia del leone" significa andarsela a cercare. Probabilmente il povero guardiano protagonista di questo episodio non aveva mai sentito questo detto perché ha infilato un dito nella gabbia del feroce animale che glielo ha mozzato. Il drammatico episodio è successo al Jamaica Zoo alcuni giorni fa. Un ragazzo, operatore presso lo zoo, si divertiva a stuzzicare un leone in gabbia davanti ad alcuni visitatori che riprendevano la scena, quando il guardiano ha infilato la mano nella gabbia però il leone lo ha agguantato con un morso e, nel disperato tentativo di sfuggire alla sua presa, l’uomo ha perso un pezzo di dito, sotto gli occhi attoniti dei visitatori. Il video della scena è inquietante e cruento. Successivamente lo zoo ha diffuso un comunicato che condanna il comportamento del dipendente: “Le azioni mostrate in un video da un dipendente del Jamaica Zoo sono tragiche e non rappresentano le procedure e le politiche di sicurezza che devono essere rispettate in ogni momento nella struttura. È un evento sfortunato che non sarebbe mai dovuto accadere e noi, la famiglia dello zoo della Giamaica. Stiamo facendo di tutto per aiutare l’uomo ad andare avanti”.