Soleil Sorge e Vera Gemma arrivano sull’Isola dei Famosi

Soleil Sorge e Vera Gemma sono già state all’Isola dei Famosi in passato in qualità di concorrenti, rispettivamente nel 2019 e nel 2021. Le due ex isolane si sono distinte per carattere e forza fisica, ma ora tornano in Honduras con un compito differente: saranno piratesse schierate con i loro concorrenti preferiti per aiutarli nella loro permanenza sull’Isola e nelle prove da affrontare.

Le due piratesse gareggiano con due team differenti e Soleil è già stata protagonista della prova “Uomo Vitruviano” che ha brillantemente vinto contro Luca Daffrè e mostrando un lato B da urlo a tutto il pubblico, senza troppa vergogna e nell’esaltazione generale: "Destabilizza l'avversario", commenta Alvin. "Destabilizza i telespettatori", gli fa eco Nicola Savino, commetnando le pose sexy di Soleil. Il premio conquistato è un salame insieme a una pagnotta da consumare in Palapa, un vero miraggio per i naufraghi. La squadra sconfitta, capitanata da Vera Gemma, è stata costretta a mandare uno dei suoi componenti direttamente al televoto, decretando così il primo nominato della puntata. Lo sfortunato eletto è stato Gennaro Auletto. Si prospetta un ultimo mese di Isola dei Famosi scoppiettante!