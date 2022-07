Alex Belli pubblica il suo singolo: “Amore libero"

Lo aveva annunciato da qualche settimana e (finalmente?) è arrivato: il nuovo singolo di Alex Belli è disponibile sulle principali piattaforme di streaming. Si chiama “Amore libero” e parla proprio della libertà di amare “senza limiti”.

La canzone sembra rifarsi proprio alla sua filosofia di vita adottata anche all’interno della casa del GF. Nel testo si parla infatti di “giocare senza condizioni”, proprio come ha fatto lui dividendosi tra la moglie Delia Duran e la concorrente Soleil Sorge con cui sembrava avesse un flirt. Altra dettaglio piuttosto esplicito è la scelta della cover. L’attore è circondato da due donne e una di queste è proprio sua moglie Si tratta quindi di un brano autobiografico? Di certo non è un capolavoro che segnerà la storia della musica, ma rimane comunque orecchiabile; per realizzare il brano, l’attore di Centrovetrine si è affidato al batterista, produttore musicale e autore, Emiliano Bassi, un professionista del settore che in passato ha lavorato per artisti come Laura Pausini, Elisa, Gianna Nannini e Giorgia.

Non rimane che ascoltare il capolavoro di Alex Belli!