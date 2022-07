Sky Cruise: un hotel volante di lusso alimentato a energia nucleare

Un aereo mastodontico che può ospitare migliaia di persone con un hotel a 5 stelle, piscine, negozi, cinema, palestra e un ospedale che non si a mai. Il tutto alimentato da energia nucleare. Unico difetto? Non esiste, ma è stato progettato e disegnato dal concept artist Tony Holmsten, già 11 anni fa. Oggi Hashem Al-Ghaili, un comunicatore scientifico che si occupa di infografiche e animazione, ha reso quasi realtà il progetto, realizzandone un’animazione molto realistica. Il velivolo si chiama Sky Cruise e ha un’enorme sala panoramica in coda. Il nome richiama proprio una crociera alata. Dentro il vascello volante ci sarebbero ascensori per arrivare in cima e godersi la vista. Sky Cruise, secondo il progetto di Holmsten, sarebbe dotato di un’intelligenza artificiale unita ad avanzati software per controllare tutte le fasi di volo, prevedendo e controllando turbolenze e avvenimenti avversi, senza l’aiuto di un pilota fisico. Si tratterebbe poi di un mezzo estremamente ecologico vista l’alimentazione nucleare di 20 motori.

Per il momento non rimane che un bel sogno: i costi di produzione sarebbero altissimi e (al di là della fattibilità tecnica) e il nucleare desta ancora molte preoccupazioni. Per il momento godiamoci il video e voliamo almeno con la fantasia.