Un alieno in metro a Milano conquista l’attenzione dei passanti

Alla stazione di Moscova di Milano sono arrivati gli alieni, o almeno uno, protagonista di un video diventato assolutamente virale. L'extraterrestre cammina tra la folla, incuriosita dall’anomala presenza. Si tratta solamente di un costume, ma rimane una scena abbastanza particolare in ogni caso. Il video è apparso sul profilo Instagram del Piccolo Teatro Milano il 26 giugno. Il video è parte di una serie di clip girate per lo spettacolo teatrale “Carbonio” di Pier Lorenzo Pisano, giovane autore e regista vincitore del 56esimo premio Riccione per il Teatro.

La trama dello spettacolo fa riferimento proprio all'incontro con un alieno, episodio che fa da spunto a una riflessione sull'uomo- predatore. I video sono simpatici e legati all’attualità: l'ultimo video, girato a luglio, mostra l'alieno che patisce caldo e afa e si sdraia su una delle panchine nei pressi del Piccolo Teatro Strehler. In un altro, l'alieno in versione shopping pazzo, passeggia tranquillamente con una borsa rossa in corso Garibaldi. Gli alieni stanno conquistando Milano, ma la più grande preoccupazione di chi lo osserva è: “L’attore che lo indossa come farà a sopravvivere al caldo sotto il costume?”.