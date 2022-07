Alabama: un intero quartiere nel panico per la Bambola Assassina

Ci sono personaggi che non smetteranno mai di fare paura, uno di questi è certamente la bambola assassina, se poi a indossare la maschera dell’inquietante personaggio, è un bambino di 5 anni, l’effetto panico è assicurato. Proprio questo sta accadendo in Alabama, nel quartiere Albertville, dove un bimbo sta terrorizzando i passanti. Sui social si sprecano i racconti di chi lo ha avvistato. Il finto Chucky non fa nulla, si limita a stare fermo sul marciapiede e fissare le persone, ma con quella maschera questo basta a far venire quasi un infarto a chi passa per la strada. Una certa Kendra Walden, residente del quartiere, ha contattato tramite Facebook la famiglia del bimbo: “Prendi tuo figlio. Ho quasi avuto un infarto”. Il post è diventato virale, tra ironia e polemica e la mamma ha giurato di non sapere cosa stesse combinando suo figlio. Il costume era per Halloween, ma il piccolo Chucky ci ha preso gusto e ha iniziato a indossarlo troppo spesso, facendo tremare il quartiere. Paura eh?