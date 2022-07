Una mucca finisce nella piscina di una villa per il caldo

“Pronto c’è una mucca nella mia piscina”, faceva più o meno così la chiamata che i vigili del fuoco hanno ricevuto ieri da un uomo nel Varesotto. L’animale deve essere scivolato mentre cercava un pizzico di refrigerio dall’insopportabile caldo di questi giorni, peccato che una volta entrata, la mucca dalla piscina non può uscire da sola!

L’animale era scappato da un vicino pascolo e si era introdotto nel giardino dell’abitazione a Porto Valtravaglia, sulla sponda varesina del Lago Maggiore, dove una volta avvistata la piscina deve averla vista come un miraggio.

I soccorsi hanno sollevato la mucca con delle corde e l'hanno restituita al legittimo proprietario che l’ha coccolata rassicurandola dopo il brutto spavento. Se perfino la mucca va in piscina, forse è ora di andare in ferie!