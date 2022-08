A Bali tutti riuniti per lo Yoga della risata e per chiedere la pace nel mondo

Si sono riunite a Bali, in Indonesia, 2700 persone per prendere parte a una lezione di yoga sui generis: lo yoga della risata. Si tratta di una pratica yoga fondata dal medico Madan Kataria e ormai conosciuta in tutto il mondo. Secondo Katara, “Ridere aiuta a rinforzare il sistema immunitario, ad ammalarsi di meno e a restare in salute. Siamo più felici se ridiamo insieme ad altre persone”. Lo yoga della risata è stato concepito anche come manifetazione per promuovere la pace nel mondo. Il movimento insegna a ridere anche in assenza di situazioni buffe o divertenti: la risata unita alla respirazione yoga crea un maggiore apporto di ossigeno nel corpo e produce benessere psicofisico. Sempre secondo il fondatore del movimento, “Fare 10-15 minuti di yoga della risata riduce lo stress e aiuta le persone a rimanere positive anche nei momenti difficili”.

Le prime lezioni di yoga della risata si sono tenute nel 2008 e da allora circa 15000 persone si sono date appuntamento sull’isola per praticarlo tutti insieme. Madan Kataria ha istituito la Giornata Mondiale della Risata che si celebra ogni anno la prima domenica di maggio. Il medico ha introdotto il suo metodo negli ospedali, nelle carceri, nelle grandi aziende e in tutti quei luoghi dove i livelli di stress e tensione sono molto elevati. Provate anche voi a sconfiggere l’ansia a suon di risate, potrebbe funzionare, oppure sembrerete pazzi!