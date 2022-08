Carolina del Sud: un orso suona alla porta di una donna

Una donna di nome Wendy Watson ha ricevuto una visita inaspettata nel cuore della notte: un orso ha suonato alla sua porta. Fortunatamente la donna dormiva profondamente e non si è accorta di nulla, altrimenti aprendo la porta si sarebbe trovata di fronte l’animale. La mattina però ha notato alcune cose in disordine in giardino e ha pensato a un intruso, un ladro. La donna ha così deciso di riguardare i filmati delle telecamere di sicurezza: “Quando nel video ho visto l’orso sono rimasta così sbalordita che per poco non ho sputato il caffè che stavo bevendo”, ha affermato la donna.

Nel video si vede l’orso entrare nella veranda di casa alle ore 3,30, l’animale si guarda intorno, poi si solleva poggiando la zampa anteriore sul campanello. Visto che nessuno ha risposto al citofono se n’è andato via, lasciando però un’impronta del suo naso sulla finestra della casa.

Secondo il Dipartimento delle Risorse Naturali della Carolina del Sud, gli orsi sono affamati per la mancanza di cibo, dovuta al disboscamento e alla distruzione del loro habitai naturale e questo li spinge verso le case in cerca di cibo.