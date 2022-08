Un’anziana passeggera schiaffeggia lo steward che non le porta un gin tonic

Per uno steward della compagnia aerea Jetz è stato un volo molto turbolento quello da Manchester a Rodi in cui è stato letteralmente schiaffeggiato da un’anziana passeggera molesta. Il motivo della sua furia? Un gin tonic negato.

La donna inizialmente aveva ordinato un bicchiere di champagne, che però non era previsto dal servizio sul volo, così ha optato per il cocktail superalcolico, ma la donna si era mostrata già piuttosto aggressiva. I passeggeri hanno filmato la scena: si vede un membro dell’equipaggio maschile che cerca di calmare la donna mentre lei agita le braccia in maniera convulsa, lui le si siede accanto, ma la signora in tutta risposta inizia a schiaffeggiarlo. A quel punto interviene un collega, ma la situazione degenera velocemente. L’equipaggio ha quindi optato per deviare il volo su Monaco e fare arrestare la donna. La signora è stata scortata fuori dall’aereo da nove agenti di polizia tedeschi. Un testimone ha raccontato l’episodio: “Una donna sul volo ha chiesto ripetutamente agli assistenti di volo dello champagne gratis. L’assistente di volo ha risposto alla donna che non faceva parte del servizio e alla fine ha comprato un gin tonic. L’anziana ha iniziato a diventare aggressiva e l’assistente di volo le ha tolto il drink. Ha iniziato a imprecare e ad avere scatti di violenza. A un certo punto si è alzata e ha cercato di aprire la porta della cabina durante il volo. È stata poi fatta sedere di nuovo con due passeggeri maschi che cercavano di tenerla ferma mentre prendeva a pugni le persone. Ha urinato su tre sedili e ha avuto ripetuti episodi di violenza finché non abbiamo dovuto effettuare un atterraggio di emergenza a Monaco”. Risolta la situazione caotica, la compagnia aerea ha offerto da bere a tutti per dimenticare il brutto accaduto.