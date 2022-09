Esiste un robot che imita le espressioni umane: guarda il video

Ameca è un robot umanoide, cioè ci assomiglia. In più riesce a imitare le espressioni facciali umane.

Ameca: il robot che “prova” disgusto stupore e dolore

Ameca aveva già fatto parlare di sé all’uscita del video che mostrava le sue potenzialità espressive, a dicembre 2021. Oggi il robot è ancora più preciso e può imitare espressioni di dolore, disgusto e stupore. Oltre alle espressioni facciali, Ameca può usare anche le braccia e le mani per contribuire alla sua espressività.

I robot e l’Intelligenza artificiale

Non necessariamente robot e IA vanno di pari passo, come si legge sul sito di Engineered Arts, azienda che produce Ameca: “Noi costruiamo robot, e Ameca vuole essere una piattaforma nella quale sviluppare l'IA. I robot non sono IA, e l'IA non ha a che fare solo coi robot”. Per ora il robottino umanoide è innocuo per coloro che temono che i robot ci soppianteranno. Ameca è un puro imitatore che non può manifestare autonomamente delle espressioni, ma solo riprodurle e questo rende il tutto un po’ meno inquietante, soprattutto considerando che l’umanoide al momento non sa neanche camminare. Questa funzione però potrebbe essere inserita in seguito, trattandosi si un robot modulare.

Guarda il video per vedere le sue inquietanti espressioni da umano.