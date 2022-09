Vuole avere 10 figli di diversa nazionalità: ne ha già avuti 7

Questa donna ha un sogno impegnativo: avere 10 bambini da 10 padri con nazionalità diverse. La donna è a buon punto: al momento è ferma a 7

Il video virale

La donna ha raccontato il suo strampalato desiderio in un video condiviso poi sui social, in cui ha detto “Sono madre di 7 figli con 7 padri diversi, il mio primo figlio ha 22 anni e l’ho avuto quando avevo 14 anni. Ho 36 anni e voglio avere altri figli con 3 uomini diversi per arrivare a 10, questo è il mio obiettivo. I miei figli hanno padri provenienti da 7 Paesi diversi, voglio avere 10 figli con 10 padri di 10 comunità diverse, quindi me ne restano 3”.

Una vita sentimentale strampalata

In un altro video la donna ha voluto raccontare un episodio della sua stravagante vita sentimentale che ad oggi l’ha portata ad avere 7 figli: la donna ha raccontato di essere uscita (involontariamente) con un uomo sposato; lo ha conosciuto in palestra e sono subito finiti a letto insieme, ma qualcosa in lei gli suggeriva che avesse qualcosa da nascondere. Lui ha sempre negato fino a che un giorno l’ha invitata all’addio al celibato di un suo amico, qui era presente anche un bimbo di 10 anni che assomigliava terribilmente all’uomo con cui andava a letto e infatti: sopresa! il bimbo era figlio del suo amante ed è corso ad abbracciarlo non appena lo ha visto. Così lui è stato costretto a raccontare la verità, cioè che aveva una moglie e un figlio.. Dopo la confessione la donna ha lasciato la festa e l’uomo definitivamente.

Un personaggio dalle idee molto chiare questa donna!