Il video della prima moto volante: è realtà

Negli Usa ha preso il volo la prima Hoverbike al mondo.

La Xturismo: la moto che vola

L’azienda Aerwins Technologies ha presentato al North American Auto Show di Detroit la Xturismo: una moto che viaggia, anzi vola, ad una velocità di 100 chilometri orari per un massimo di 40 minuti. Dovrebbe essere in vendita dal 2023. Pesa 300 kg e può portarne 100. La struttura è lunga 3,7 metri, larga 2,4 metri e alta 1,5 metri. Il prezzo è un po’ proibitivo, più o meno come una lussuosa villa al mare: 777.000 dollari.

Il futuro delle Hoverbike

Oggi sono un oggetto per pochi, ma Aerwins ha dichiarato che l'anno prossimo vorrebbe creare un modello più piccolo e nel 2025 un modello completamente elettrico al prezzo di circa 50.000.

Le dichiarazioni di chi l’ha provata

Thad Scott, a capo del salone dell'auto che ha ospitato il primo volo della moto volante, ha potuto provarla e subito dopo ha dichiarato: “Mi sento come se avessi 15 anni, fossi appena uscito da Guerre Stellari e fossi saltato sulla loro moto”.