Guarda il video di un programma in cui tutti ridono strano: non potrai restare serio!

C’è un programma della tv francese che sta facendo scompisciare dal ridere chiunque lo guardi.

"C'est mon choix": il programma che sta facendo ridere il mondo

La risata è contagiosa, lo sanno tuttii. Proprio per questo il video di un estratto di show francese in cui tutti muoiono dal ridere sta avendo effetto ridarella su tutti quelli che lo guardano. Il programma, "C'est mon choix", ha ospitato una serie di persone dalla risata molto particolare o buffa.

Tante risate diverse: tutte ridicole

La puntata in questione del programma si chiamava "La mia risata non passa inosservata" egià faceva presagire qualcosa di molto divertente. Tra gli ospiti in studio c'è chi ha la voce stridula come quella di un gabbiano, chi "grugnisce" come un maiale, chi ride da gallina, chi pare un delfino e chi ha una risata così acuta da sembrare una trombetta. In pratica quando uno ha attaccato a ridere, tutti gli altri gli sono andati dietro e non c’è stato modo di arrestare la cascata di risate.



La battuta che ha scatenato le risate

A far scoppiare il primo ospite a ridere è stata una battuta della conduttrice Évelyne Thomas, che ha chiesto a uno degli invitati: “Non è per caso a causa della tua risata se sei single?" e lui ha risposto "Spero di no", ed è partito lo show delle risate squinternate.Forse la conduttrice aveva ragione!



In Italia Olimpia Madonia da sola aveva fatto ridere tutti

Molto divertente il video, ormai virale, ma il primato di risata assurda e contagiosa è tutto italiano e va ad Olimpia Madonia, che concorrente in un programma condotto da Paolo Bonolis, con la sua risata aveva fatto ridere da sola tutto lo studio e gli spettatori a casa. Ancora oggi il video fa troppo ridere per guardarlo rimanendo seri!