Volocopter: a Roma il primo test del taxi volante per snobbare il traffico

In vista del Giubileo 2024 c’è stato il primo test ufficiale con passeggero a bordo del taxi volante Volocopter.

Da Fiumicino a Roma centro in 20 minuti

Il piccolo elicottero volante sarà in grado di trasportare i passeggeri in 20 minuti da Fiumicino a Roma centro. Di sicuro non ci sarà il problema del traffico. O forse sì? Tony e Ross hanno sollevato la questione giovedì durante 105 Friends: se oggi viaggiamo quasi tutti su strada, forse tra 20 anni il traffico aereo sarà congestionato.

L’entusiasmo per il taxi volante

“La tappa di oggi è una tappa fondamentale, per la prima volta in Italia una persona vola con un velivolo di questo tipo. E oggi per la prima volta apriamo le operazioni nel nostro primo vertiporto. Ovvero l’infrastruttura di terra che deve gestire questi velivoli”. ha dichiarato l’Ad di Adr, Marco Troncone.



Il test di oggi è stata un’esibizione

Il test di oggi, fatto un anno dopo la presentazione del primo prototipo del piccolo velivolo in Italia è stata una specie di esibizione del pilota, A bordo dell'elicottero elettrico Volocopter 2X, ha fluttuato per 5 minuti, disegnando un “8” davanti agli spettatori. Chissà che patente di guida e licenza serviranno per guidare il taxi volante senza uccidere nessuno!



Emissioni zero per il taxi elettrico

Il taxi volante è elettrico ed è studiato per fare tratti brevi, evitare il traffico ed essere particolarmente “green”. Se pensiamo alla congestione delle strade della capitale o delle grandi città all’ora di punta, l’opzione taxi volante no emissioni sembra veramente un sogno, eppure pare che dal 2024 già partiranno i test con passeggeri a bordo. Volontari?