Super Mario Bros: esce il trailer per il lungometraggio Nintendo

Ecco le immagini del trailer ufficiale di Super Mario Bros, uscito il 6 ottobre

Il film animato, prodotto in collaorazione con Illumination avrà come protagonisti i soliti Mario e Luigi, esattamente come nel videogame. Il primo protagonista sarà Mario, di rosso vestito, affiancato da Luigi. A dare le voci ai protagonisti saranno rispettivamente Chris Pratt e Charlie Day. Ovviamente non mancheranno i classici protagonisti del mondo Super Mario; ci saranno Peach, Toad, Bowser, i Koopa e vari altri personaggi tipici del Regno dei Funghi.

Il mondo Super Mario

La storia sarà in perfetto stile Super Mario: il terribile Bowser è intento ad attaccare un castello popolato da pinguini e comincerà una battaglia "epica" a suo modo. Nel trailer vediamo Mario catapultato nel Regno dei Funghi e accolto da Toad che sembra essere molto agitato (forse i funghi sono anche un po’ allucinogeni).

Manca meno di un anno all'uscita in sala

Il Film dovrebbe arrivare in sala il 7 aprile 2023. Il trailer sta già facendo scodinzolare i fan, felicissimi di riassaporare le atmosfere anni 80, senza contare che tecnicamente il film si presenta come un capolavoro del suo genere. L’attesa sarà lunga, ma verrà degnamente ripagata!

Il videogioco originale

Super Mario Bros è un videogioco sviluppato e pubblicato nel 1985 da Nintendo. Fu ideato da Shigeru Miyamoto (che ha contribuito allo sviluppo del lungometraggio). Il gioco ebbe un successo straordinario, vendendo oltre 40 milioni di copie. Non c’è bommer che non sappia canticchiare il celebre motivetto musicale che faceva da sottofondo al primo livello del gioco originale. Negli anni poi sono state create decine di varianti e versioni differenti che hanno cavalcato l’onda di successo del primissimo Super Mario Bros. Vediamo se anche il film sarà all'altezza.