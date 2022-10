C’è un aereo supersonico che in due ore può andare da Parigi a New York

Il mondo a portata di mano

Esiste un nuovo aereo di linea che potrebbe andare da New York a Parigi e da Singapore a Londra in poco più di due ore. Una sorta di razzo con passeggeri. Si chiama Drako il nuovo aereo di linea supersonico che prosegue la strada aperta dal Concorde, arrivando a superare anche la barriera del suono. Il Concorde viaggiava ad una velocità di mach 2, Drako può raggiungere anche velocità di mach 3, una velocità che rompe il muro del suono. Questo aereo offre l'illusione di avere il mondo a portata di mano.



L’aereo studiato per le tradizionali rotte

Drako è stato studiato per percorrere le rotte tradizionali, ma a una velocità superiore rispetto a qualsiasi aereo di linea. Per andare così veloce, Drako non ha una forma convenzionale, ad esempio non ha una coda, utile per sterzare a una velocità “normale”, ma ha invece due canard sul muso dell'aereo per sterzata alla velocità mach 3 (circa 3700 km/h).



Drako ha due motori

L’aereo supersonico potrà contare su due motori, utilizzabili a seconda delle esigenze: quando basta una velocità normale si utilizzerà un motore turbofan (quello già in uso negli aerei passeggeri), mentre a velocità maggiore si aziona il ramjet.



Un prototipo da sviluppare

Al momento Drako è solo un prototipo che fa sognare. La livrea assomiglia agli aerei di Air France, ma non c’è alcun piano della compagnia di linea francese per realizzare il velivolo e utilizzarlo nelle flotte passeggeri. Drako avrebbe tra l’altro bisogno di una forma di idrocarburi o ecocarburanti per viaggiare alla velocità che promette. Fino al 2050 non si prevedono carburanti sostitutivi leggeri e densi di energia come quelli che servirebbero a Drako per volare.