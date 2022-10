Va in giro con 100 telefoni nel carrello per confondere Google Maps

Un artista tedesco ha voluto fare un esperimento per mettere alla prova Google Maps. Cosa succederebbe se 100 telefoni si muovessero tutti insieme in un carrellino? La risposta è semplice: Google Maps segnerebbe un ingorgo rosso, sulle sue mappe in corrispondenza del carrellino, ma la strada sarebbe di fatto vuota!

Simon ha preso 99 cellulari e su tutti ha aperto Maps in modalità navigazione. Poi ha iniziato a passeggiare per le strade di Berlino, passando ovviamente per la via degli uffici di Google. Ovunque passasse, la strada si faceva rossa: un miracolo o un bug del sistema? La strada era di fatto vuota, ma a tutti gli automobilisti che osservavano Maps in quel momento pareva di dover affrontare un ingorgo, tanto che spesso il sistema di navigazione suggeriva altre strade, (apparentemente) meno trafficate. Per sbeffeggiare Google, Weckert ha condiviso il suo esperimento su Youtube, ma senza dare ulteriori dettagli. Ora sarà compito di Google migliorare questo aspetto e non farsi ingannare da trucchetti come questo.





Come funziona Google Maps

Quando le persone utilizzano Google Maps per orientarsi o magari proprio per vedere la situazione traffico, i dati aggregati sulla posizione (cioè la somma delle informazioni degli smartphone che si trovano contemporaneamente in una certa zona) vengono raccolti e impiegati per determinare le condizioni del traffico.

Google può prevedere anche come cambierà il traffico e stimare i tempi di percorrenza. Non lo fa leggendo il futuro, ma il passato. Maps prende in considerazione i modelli storici già esistenti per quello specifico itinerario. Sa che in quella determinata via in media le macchine scorrono a tot chilometri orari alle 9 di sera e a una velocità (presumibilmente inferiore, alle 9 di mattina. Queste informazioni, insieme ai dati forniti dalla posizione degli utenti, vengono impiegate da Google Maps per generare predizioni sugli itinerari di viaggio. In Italia, le predizioni del tempo di arrivo stimato, hanno una precisione del 97%, a meno che non ci siano artisti con il carrellino zeppo di telefoni in giro, ovviamente!