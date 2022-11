Guarda il video dell'apparizione fantasma che sta inquietando il web

C’è un inquietante filmato che sta lasciando il web a bocca aperta. Il video ripreso dalle telecamere di sicurezza di un’abitazione negli Usa, mostra quella che sembra una donna vestita in abiti vittoriani che aleggia, in un parcheggio. Il video è stato condiviso su YouTube e non smette di attirare like e commenti confusi.

Ad accogliere il filmato è stato il canale Disclose Screen The Grimreefar, che si occupa di paranormale. Lo ha postato una donna di nome Kimberley Carlyle di Waynesboro, in Mississippi. Le immagini delle telecamere di sorveglianza, attivate dai sensori di movimento, mostrano una figura femminile che cammina con un grande abito ottocentesco.

Il canale Disclose Screen spiega: “La telecamera si è attivata nel momento esatto in cui si sono verificati questi eventi. Kimberley ha ricevuto un avviso sul suo telefono ed è piuttosto spaventata, per non dire altro. L’impressione che ho è che una signora con un lungo abito di tipo vittoriano stia passando e sollevi il vestito come per non inciampare nell’abito stesso. Riesco a distinguere perfettamente la figura – continua la didascalia del video – Riesco a distinguere la testa, una pettinatura vecchio stile come se fosse un mazzo di capelli, persino un paio di seni. Ma probabilmente è perché sono un maschio. Ma vedo la figura intera di una signora che fluttua elegantemente, forse con un’altra figura o un bambino o due, o forse anche un animale. Ma una seconda signorina non è così facile da distinguere”.

Chi ha visto il filmato è rimasto contraddetto: c’è chi è convinto di vedere un fantasma e chi pensa ad una semplice illusione ottica, dovuta alla luce che colpisce la nebbia. Voi che ne pensate guardando il video?