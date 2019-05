Beverly Hills 90210, pubblicato il primo teaser: ecco i personaggi 19 anni dopo

Il 7 agosto uscirà la prima puntata del reboot di Beverly Hills 90210, la serie tv più amata e seguita degli anni ’90. Oggi Fox ha rilasciato il primo teaser che regala a tutti i fan un piccolo assaggio di quello che saranno questi sei nuove puntate della serie.

Se non fosse per qualche ruga in più, in questo video promozionale sembra proprio di rivedere quel gruppo di ragazzi le cui storie hanno fatto sognare migliaia di adolescenti in tutto il mondo: vediamo Brenda (Shannen Doherty) che fa yoga, Brendon (Jason Priestley) che dorme e si sveglia di soprassalto, Donna (Tori Spelling) che fa colazione, Kelly (Jennie Garth) che si pettina, David (Brian Austin Green) che sceglie i vestiti, Andrea (Gabrielle Carteris) che esce di casa e Steve (Ian Ziering) che sale a bordo di una lussuosa auto sportiva per poi allontanarsi su una strada di Beverly Hills.

Tutti i protagonisti, insomma, sembra si preparino per rincontrarsi, esattamente 19 anni dopo. Tra di loro, purtroppo, manca il personaggio di Dylan, interpretato allora da Luke Perry, attore venuto a mancare pochi mesi fa. In realtà, la presenza dell’attore nel reboot non era confermata; in ogni caso, David Stapf, presidente di CBS Television Studios, azienda che produrrà i sei episodi, ha annunciato che comunque verrà reso omaggio all’attore scomparso, anche se non è stato svelato in quale modo.

Adesso c’è una grande curiosità di vedere in che modo verrà ripresa la storia che si è conclusa con la puntata andata in onda il 4 ottobre 2000, quella incentrata sul matrimonio di Donna e David. Al termine della serie, però, era finita anche la guerra tra la bionda Kelly e la mora Brenda per avere Dylan: alla fine è stata la prima ad avere la meglio, ma in realtà la trama si era evoluta in tal senso anche per l’addio al cast di Shannen Doherty che aveva avuto problemi con la produzione per questioni relative al contratto. Cosa accadrà adesso? Non resta che aspettare il 7 agosto per scoprirlo.