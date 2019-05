Si tuffa per vincere la gara di atletica: il video virale

Una performance decisamente strana quella dell'ostacolista Infinite Tucker che, temendo di essere superato in prossimità del traguardo, per assicurarsi la vittoria, ha messo in atto una strategia decisamente insolita.

Il curioso episodio è avvenuto durante una gara di 400 metri ostacoli nel Campionato di atletica leggera della Southeastern Conference in Arkansas, negli Stati Uniti.

L'atleta americano aveva dominato la pista per quasi tutta la gara, ma proprio a pochi metri dal traguardo, ha ritenuto troppo minacciosa la vicinanza del compagno di squadra Robert Grant.

Così Tucker ha deciso di "tuffarsi" per assicurarsi la vittoria, facendo un vero e proprio volo verso il traguardo. L'atleta, intervistato sul curioso gesto, ha dichiarato: “Ho visto mia madre sul traguardo e mi sono lanciato per darle un abbraccio, questo è quanto”.

Il video della sua impresa è diventato immediatamente virale e l'ostacolista si è guadagnato inevitabilmente il soprannome di "Superman"!