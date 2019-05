Arnold Schwarzenegger aggredito alle spalle in Sudafrica durante un evento benefico

Nei giorni scorsi Arnold Schwarzenegger ha partecipato a un evento di beneficenza organizzato dalla Arnold Sports Festival, l’associazione benefica che porta il suo nome. Mentre firmava gli autografi ai presenti, l’attore è stato aggredito all’improvviso alle spalle da un uomo che, saltando, lo ha colpito con un forte calcio sulla schiena.

Il colpo ha sorpreso l’interprete di Terminator, lo ha fatto vacillare in avanti ma non è riuscito a farlo cadere. L’attore 71enne è stato ricoverato per fare degli accertamenti e fortunatamente la botta non ha comportato conseguenze per la sua salute. L’aggressore era già noto alla polizia per reati simili: come si vede dal video girato da una persona presente all’evento, l’uomo è stato subito immobilizzato dalla sicurezza dopo l’attacco e consegnato in seguito alle autorità.

Arnold Schwarzenegger, che tornerà il 1 novembre al cinema con “Terminator: Dark Fate”, su Twitter ha fatto sapere che non intende denunciare il suo aggressore: “Molti di voi me lo hanno chiesto, ma non è mia intenzione sporgere denuncia – ha scritto – spero che questo sia un campanello d’allarme e spero che questa persona possa tornare sulla retta via. Ma io vado avanti e preferisco concentrarsi sulle migliaia di grandi atleti che ho incontrato all’Arnold Sports Africa”.