Fateloacasavostra: la campagna Ikea contro l'omofobia

È da sempre impegnata e attenta al sociale, alle tematiche di interesse collettivo che smuovono gli animi e fanno discutere. Così per la Giornata internazionale contro l’Omofobia, la Transfobia e la Bifobia (che si è tenuta lo scorso 17 maggio), Ikea lancia una nuova campagna: "Fatelo a casa vostra". Uno spot di qualità, uno spot da applaudire, uno spot che ribalta quello che abbiamo sempre pensato (o hanno sempre pensato gli altri) di calore domestico, di casa.

Nella pubblicità dell'azienda svedese sfilano una serie di volti normalissimi, il loro scorrere è lento, la colonna sonora dolce. Tutti i personaggi alla fine creano una storia: quella delle discriminazione. Perché Ikea per il suo spot sceglie proprio le vittime dell'oscurità d'animo di alcuni. Quei volti, 9 in tutto, sono persone vere che hanno vissuto veramente episodi di violenza, che sia essa fisica o psicologica. Ecco che vediamo una transessuale dalla pelle scusa, coppie di ragazzi e ragazze che si amano. A tutte queste persone, almeno una volta nella vita, è stato gridato "Fatelo a casa vostra", per colpa di una carezza, di un abbraccio, di un bacio rubato per strada, in piscina o dentro un negozio.

Ikea ribalta tutto. E lo fa con una maestria artistica davvero eccellente. Alla fine, lo spot si accende con: "Fatelo a casa vostra. Perché ovunque voi siate, siete a casa". Si unisce in questo senso la casa come luogo fisico - e core business dell'azienda - e come luogo dell'anima. La casa è il mondo. Non dobbiamo vergognarci di esprimere i nostri sentimenti per strada, perché anche quella è casa nostra. Casa è la nostra identità, casa sono le 1000 famiglie diverse che possiamo creare. Casa è libertà e diritti. #Fateloacasavostra.