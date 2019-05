Influencer distrugge statua antica a martellate e posta il video sui social: “Volevo solo giocare a Minecraft”

Si chiama Julia Slonska, ha 17 anni e nel suo paese, la Polonia, è una modella su Instagram, nonché influencer, molto nota. Negli ultimi giorni, in particolare, si è parlato molto di lei perché si è resa protagonista di un atto di vandalismo che ha fatto indignare tutti: la modella, infatti, ha distrutto a martellate una statua del 1700 presente in un parco di Varsavia.

Il video è stato poi postato sui social da una sua amica ed è diventato ben presto virale: dura solo pochi secondi, ma si vede chiaramente la giovane che, dopo aver sorriso verso la telecamera, si scaglia sulla statua brandendo un martello. Secondo qualcuno, la pubblicazione della clip aveva lo scopo di attirare l’attenzione sulla modella: di sicuro l’obiettivo è stato raggiunto, ma di lei non si parla certo in termini positivi.

Com’è facile immaginare, infatti, Julia è stata travolta da una valanga di critiche per il suo folle gesto e le sue giustificazioni non hanno fatto che peggiorare la sua posizione. La 17enne ha infatti raccontato di aver compiuto quell’atto vandalico sotto l’effetto dell’alcool, assunto in grandi quantità durante la giornata trascorsa al parco con gli amici. “Io volevo solo giocare a Minecraft”, ha detto, scatenando ancora di più le critiche nei suoi confronti, al punto che qualcuno ha chiesto che fosse denunciata per quanto ha fatto, mentre una banca che l’aveva ingaggiata per una pubblicità ha subito rescisso il contratto dopo quanto accaduto.

Julia sembra finalmente aver compreso che con il suo comportamento non ha guadagnato like, bensì solo disprezzo da parte del popolo della rete, così ha provato a correre ai ripari: “Sono stata così stupida – ha dichiarato – voglio davvero scusarmi con tutti”. Basteranno queste scuse per riconquistare i followers delusi?