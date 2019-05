Fotografa il morto in un incidente: la memorabile lezione del poliziotto all'uomo

Sul luogo di un incidente stradale mortale, avvenuto in Germania la scorsa settimana, un uomo alla guida ha deciso di scattare alcune foto per immortalare quel momento. Non è consentito fare fotografie in situazioni del genere e per questo si rischia una multa di circa 128 euro. Ma il poliziotto, che si trovava lì per le operazioni di soccorso, non gliela fa passare liscia e, oltre alla multa, ha deciso di punirlo in maniera memorabile.

L'agente ha fermato quindi l'uomo e gli ha detto: "Vieni con me, ti mostro una cosa... vuoi vedere i corpi delle vittime? Vuoi fare delle foto? Vieni!". Ma l'uomo si rifiuta, non vuole vedere quei corpi senza vita e si scusa. Si è reso conto di aver avuto un comportamento fuori luogo e di cattivo gusto. "Vergognati", ha poi concluso.

Il poliziotto ha poi spiegato che non basta fare pagare una multa di 128 euro per far capire alla gente che non è possibile scattare fotografie sul luogo di un incidente. Successivamente, l'agente ha dichiarato: "Questa è una possibilità per noi di mostrare alle persone il loro comportamento. Se gli facciamo solo la multa e li lasciamo andare via, sono sicuro che non impareranno nulla. Ci siamo resi conto che il confronto diretto scuote le persone, e allora capiscono che non è un gioco, ma l'amara verità".

Lezione imparata!