Bimba muore e dona gli organi: l'intero ospedale si ferma per salutarla

Coralynn Sobolik non aveva ancora compiuto due anni: viveva felice con i suoi genitori e due fratellini a New Hampton. Improvvisamente Coralynn si è ammalata. Inizialmente si pensava ad una comune influenza, ma la piccola manifestava serie difficoltà a respirare, fino ad una grave crisi. Così i suoi genitori l'hanno portata d'urgenza in ospedale.

Si trattava di un virus parainfluenzale, ma le complicanze, purtroppo, hanno comportato la morte cerebrale della bambina. È stato difficile per tutti, ma i medici hanno dovuto informare i genitori del fatto che la bimba non si sarebbe più svegliata.

Il dolore dei genitori, Meagan e Paul, è stato lacerante, ma nonostante ciò hanno avuto la forza di trasformare in "speranza" quel momento drammatico, decidendo di donare gli organi della loro bambina per salvare altre vite.

Per l'ultimo viaggio di Coralynn, tutto l'ospedale si è fermato per tributarle il giusto onore e salutarla come una vera eroina. Il cuore e il fegato di Coralynn hanno salvato due bambini. I reni sono stati donati ad una donna di 41 anni.

La madre ha dichiarato: "La nostra Coralynn è diventata prima un angelo e poi una eroina. Anche se lei non c'è più, continuerà a vivere attraverso 3 diverse persone".

Questo video è stato realizzato per ricordare la bimba, ma soprattutto per sensibilizzare le persone sul tema della donazione degli organi.