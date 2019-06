Arnold Schwarzenegger debutta con una canzone rap

Da bodybuilder a star di Hollywood, da attore a Governatore della California: tutto questo viene raccontato in “Pump It Up – The Motivation Song” il nuovo featuring rap che segna il debutto di Arnold Schwarzenegger nel mondo della musica.

Il brano rap è firmato dal cantante austriaco Andreas Gabalier e ripercorre, appunto, tutte le più celebri tappe della carriera dell’ex governatore della California.

Il video contiene tantissimi riferimenti: dai filmati storici in cui si vede un giovane Arnold mentre si allena per diventare mister Olympia fino a quelli recentissimi che immortalano Schwarzy e Gabalier mentre si allenano insieme. Non mancano, ovviamente, riferimenti ai più celebri ruoli interpretati dall’attore, da Terminator a Conan il Barbaro.

Un testo decisamente “motivazionale” in cui è lo stesso Arnold a raccontarsi rappando. “Chiedi a te stesso chi vuoi essere - con cosa, ma chi - credi che avrai successo, lavora duro, abbi fiducia in te stesso e tutti i tuoi sogni diventeranno realtà”.

Schwarzy incita a non aver timore di rompere le regole, a non aver timore di fallire e di pensare fuori dagli schemi: e chi più di lui può dirlo, vista la quantità (e varietà) di esperienze e successi messi insieme nel corso della sua incredibile carriera?