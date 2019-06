Autista del bus salva studente dall'impatto con un'auto: il video

Samantha Call è l'autista dell'autobus della Norwich High School di New York. Con lei ogni giorno viaggiano tantissimi ragazzi. Il 26 aprile scorso la donna è diventata una vera e propria eroina, perché ha salvato la vita a un ragazzo. Ecco i fatti.

Uno studente, che si trovava all'interno della corriera, stava scendendo alla fermata, ma una macchina in quel preciso istante ha superato il bus sulla destra. Con un gesto fermo e deciso, Samantha ha afferrato il ragazzo per il giubbotto... salvandogli così la vita. L'impatto sarebbe stato tragico: l'automobile stava viaggiando, infatti, a una velocità molto sostenuta.

Il video che ha ripreso la scena è stato divulgato dalla stessa scuola per sensibilizzare gli automobilisti, che non rispettano il codice della strada. "Questo è il motivo per cui non dovresti mai superare un autobus sulla destra", è il messaggio che la scuola ha voluto mandare.

Guarda anche tu il video per vedere la tragedia evitata.