Torero incornato durante la corrida: la prognosi è molto grave

Domenica sera il torero valenciano, Roman Collado, era impegnato in uno spettacolo a Las Ventas di Madrid, che è considerata la principale plaza de toros di tutta la Spagna.

Stava affrontando Santanero I, un toro di 5 anni e mezzo dal mantello marrone e dal peso di 559 chili.

Il toro era già sanguinante e infilzato più volte con diverse banderillas. Ma proprio nel momento in cui il torero avrebbe dovuto infliggergli il colpo di grazia, nella sua disperata corsa ha deviato leggermente direzione cogliendo impreparato il torero e incornandolo alla gamba destra.

Il torero si è immediatamente portato le mani alla gamba, mentre veniva trasportato prima in infermeria per il primo soccorso e poi condotto d'urgenza presso l'ospedale San Francisco de Asís.

Come riporta El Pais, Roman Collado ha subito una grave lacerazione alla gamba di circa 30 centimetri. Sono stati necessari due interventi per ricucire i muscoli e richiudere la ferita. E per i medici la funzionalità dell'arto potrebbe essere compromessa.

Questo ennesimo spargimento di sangue (del torero e del toro) servirà a fermare una volta per tutte questa intollerabile esibizione di violenza?