Ecco il ligre, l'incrocio tra tigre e leone che pesa 340 kg

Il suo è un primato veramente pazzesco: è il felino più grande al mondo. i chiama ligre e nasce dall'accoppiamento tra una tigre femmina e un leone maschio. La sua stazza è imponente: può arrivare a pesare, infatti, 340 chilogrammi e raggiungere il metro e mezzo di altezza. La sua andatura sinuosa lo rende molto elegante. È bellissimo.

In natura ne esistono circa un migliaio di esemplari. Il ligre nel video si chiama Apollo e vive nel Myrtle Beach Safari in South Carolina. Non tutti sanno che questo felino è chiamato anche litigre o leontigre, sempre dall'unione delle parole di tigre e leone. Questo felino grandissimo vive solo in cattività. I leoni e le tigri, infatti, non condividono lo stesso territorio e, quindi, è impossibile che si riproducano in maniera naturale. Esiste anche l'incrocio inverso, ovvero il tigone, che nasce da una tigre maschio e una leonessa.

Guarda il video per ammirare il ligre in tutta la sua maestosa imponenza.