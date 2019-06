Panico su un volo diretto a Basilea: 10 feriti a causa di forti turbolenze

Sul Boeing B737-300 della compagnia bulgara ALK Airlines domenica sera i passeggeri hanno vissuto dei momenti di vero terrore: l’aereo è partito da Pristina, in Kosovo e, dopo solo mezz’ora dal decollo, ha incontrato delle forti turbolenze durate circa 5 minuti.

I 121 passeggeri hanno avuto molta paura, come testimonia questo video girato da una persona a bordo e pubblicato dai media svizzeri: “Le persone urlavano – ha raccontato una passeggera a Blick – credevamo di morire da un momento all’altro”. Come si vede dal filmato, le forti scosse al velivolo provocate dalle turbolenze hanno fatto aprire persino le cappelliere: i passeggeri si sono messi a gridare in preda al panico mentre qualcuno si è messo a pregare.

Alla fine l’aereo è riuscito a giungere alla sua destinazione, atterrando a Basilea, dove 10 persone che erano a bordo sono state trasportate in ospedale perché ferite, probabilmente dagli oggetti caduti dalle cappelliere. Nessuno di loro, per fortuna, era però ferito in modo grave.