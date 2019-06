Orso polare stremato rovista tra i rifiuti in città: il video straziante

Immagini del genere non avremmo mai voluto vederle. Eppure è successo. Il video straziante mostra un orso polare femmina mentre vaga, stremato e affamato, tra i rifiuti, nelle discariche e nei cassonetti alla ricerca di cibo. È stato avvistato a Noril’sk, una cittadina industriale di nel nord della Siberia. Qui gli orsi polari non dovrebbero starci, ma spinto dalla fame, questo esemplare ha percorso ben 1.500 chilometri per arrivare fin qui. Tanto lontano, infatti, si trova il suo habitat naturale, distrutto dai cambiamenti climatici. Erano 40 anni che non veniva avvistato un plantigrado in questa cittadina.

Dal video, vediamo che l'animale è molto affaticato, si muove con difficoltà ed è molto magro. Veterinari e servizi sociali lo stanno monitorando giorno e notte, anche per evitare che possa, inconsapevolmente, provocare danni agli abitanti della zona.

Per alcuni esperti, la femmina di orso potrebbe essere semplicemente persa. Per altri, invece, la causa del suo peregrinare andrebbe ricercata nei cambiamenti climatici. Questi esemplari vivono sul Mare di Kara, luogo che oggi sta risentendo profondamente del surriscaldamento globale. I ghiacci si sono sciolti rapidamente e la caccia è diventata un'impresa impossibile.

La sua sorte è incerta. Le sue condizioni di salute non sono buone e quindi le Autorità locali ancora non hanno deciso come comportarsi. In genere quando un plantigrado si spinge fino in città, viene catturato, addormentato e trasportato nel suo habitat. Ma le sue condizioni non lo permettono. Forse l'orsa verrà ospitata in un centro di recupero e, dopo aver recuperato le forze, verrà rimessa in libertà.