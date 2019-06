Cane incatenato ai binari del treno, ma il macchinista si ferma in tempo: il video

"Oddio, spero che un giorno la razza umana cambi". Queste sono le parole che si sentono nel video choc. Un cane era incatenato ai binari del treno, condannato a morte. Ma il macchinista si accorge dell'animale e riesce a fermarsi in tempo per salvarlo. Una tragedia sfiorata quella che è successa nei giorni scorsi nella cittadina di Llay Llay, nella regione di Valparaíso, in Cile.

Purtroppo non è la prima volta che un animale domestico viene condannato a morte in questo modo. Un gesto ignobile che non ammette giustificazione alcuna. Nel filmato si sente il cane abbaiare, dimenarsi, scosso e spaventato. Aveva già capito cosa gli sarebbe successo da lì a breve. Ma un angelo - ovvero il macchinista - è riuscito a metterlo in salvo. Mentre si avvicina, il povero animale inizia a scodinzolare. È salvo.

Si tratta di un cucciolo di meticcio, forse i padroni non ne potevano più e hanno deciso di legarlo con una catena ai binari del treno. In questo modo, la sua esistenza sarebbe finita per sempre. "Come possono esserci persone così cattive da lasciare un cucciolo legato ai binari?", si interroga il macchinista.

Il sindaco della città, Edgardo González, ha sporto denuncia contro ignoti e la Polizia sta indagando al fine di trovare eventuali testimoni.