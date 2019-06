Il video choc di Elisabetta Canalis realizzato per Peta

Elisabetta Canalis ha deciso di dare il suo contributo per salvare gli animali che, purtroppo, d’estate vengono spesso lasciati a morire chiusi in macchina sotto al sole cocente. L’ex velina ha così partecipato a un video di una campagna di sensibilizzazione su questo tema promosso dall’associazione Peta.

Elisabetta ha pubblicato questo video sul suo profilo Instagram e sta già facendo molto discutere: nella clip si vede l’ex velina chiusa dentro un’auto parcheggiata sotto il sole rovente, non riesce a uscire, ha finito l’acqua, fa fatica a respirare a causa dei finestrini quasi completamente chiusi e fa di tutto per cercare di scendere dall’auto prima di sentirsi male per il forte caldo.

“Questo succede se lasciate i vostri animali in macchina specialmente d’estate – ha scritto Elisabetta nel post - Gli animali che soffrono di colpo di calore possono infatti subire danni cerebrali, o addirittura morire in soli 15 minuti. Per questo, se vedete un animale in difficoltà rinchiuso da solo in un’auto al sole, bisogna subito rintracciare il proprietario del veicolo e, se non reperibile, chiamare immediatamente le forze dell’ordine, cercando comunque di creare ombra sul parabrezza e di far arrivare dell’acqua”. Per il suo video che di sicuro è di forte impatto sullo spettatore, Elisabetta ha ricevuto molti complimenti e consensi da parte dei suoi followers.