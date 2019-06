Rubano un'ambulanza, il video incredibile: ""Chiamate un po' il 118 ninoninonino""

Nella notte tra sabato 22 e domenica 23 giugno, tre ragazzi sono entrati furtivamente nella rimessa e hanno rubato un'ambulanza, ai danni della Croce Verde di Prunetta. Da qui, hanno deciso di frecciare velocissimi per le vie della cittadina, filmandosi con il cellulare e postando il video sui social. È successo nel pistoiese, più precisamente a San Marcello Piteglio, alle 5:30 di mattina. Ora le Autorità stanno indagando per fare chiarezza sul caso e punire i colpevoli.

Non solo hanno rubato l'ambulanza, i ragazzi hanno anche indossato le uniformi dei volontari e, felicissimi del gesto che stavano compiendo, gridavano ad alta voce "Chiamate un po' il 118 ninoninonino". Dopo solo 500 metri, però, hanno abbandonato in mezzo alla strada la vettura e sono scappati.

Nell'atto vandalico, l'ambulanza è stata anche danneggiata: i tre ladri, infatti, hanno gettato in strada una delle bombole di ossigeno. I responsabili della Croce Verde hanno dichiarato: "Purtroppo l’ambulanza ha subìto dei danni: quando siamo andati a recuperarla coi carabinieri, non andava in moto e il portellone laterale non si chiudeva più. Per fortuna il personale dell’officina di Prunetta è subito venuto a prenderla e l’ha già risistemata. Tornerà in servizio mercoledì".

Hanno poi continuato: "Quello che è accaduto è un fatto sconvolgente ed estremamente grave se si pensa che per fare una bravata, se di questo si è trattato, si è in parte rovinato un mezzo che serve per garantire la sicurezza alle persone nel momento del bisogno".

A quanto pare, i ragazzi sarebbero già stati individuato grazie proprio agli account social che hanno utilizzato per postare il video.