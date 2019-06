Tifoso recita l’inno della Roma in Chiesa al posto delle Sacre Scritture

In queste ore in rete sta spopolando un video che sta scatenando reazioni differenti: se alcuni, soprattutto i tifosi, lo trovano divertente, tanti altri nel vederlo si sono indignati, giudicandolo irrispettoso.

Il video incriminato mostra un ragazzo che, in Chiesa, invece di leggere il passo delle Sacre Scritture previsto in quel momento della Messa, si mette a recitare alcuni versi dell’inno dell’AS Roma, la celebre canzone di Antonello Venditti dal titolo “Grazie Roma”.

Il gesto del tifoso ha sorpreso i presenti che, probabilmente, inizialmente non si sono nemmeno resi conto di ciò che stesse recitando, anche perché ha letto i versi della canzone con il tono solenne che si usa di solito per le letture religiose. “Questa era la mia messa per i romanisti – si è giustificato il ragazzo dopo aver concluso indisturbato la lettura dell’inno – dato il momento un po’ difficile”.

A quel punto è intervenuto il prete che si è avvicinato al giovane, togliendogli il microfono e invitandolo a scendere dal pulpito: “Questo non è lo stadio”, gli ha detto il sacerdote che, a quanto pare, non aveva riconosciuto l’inno romanista, visto che non è intervenuto subito per bloccare il giovane. Il tifoso, però, è rimasto al suo posto e ha finalmente iniziato a leggere il passo biblico previsto per la Messa in corso.