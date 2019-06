Il bimbo cade in piscina, il padre fa un tuffo spettacolare per salvarlo: il video

Da Palm Beach, in Florida, arrivano delle immagini incredibili: un bambino è caduto in piscina e suo padre si è tuffato immediatamente in acqua per salvarlo. Questo appare abbastanza normale, vista la situazione che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia: ciò che stupisce di queste immagini, in realtà, è il modo incredibile in cui l’uomo si è buttato in acqua.

Il suo tuffo è stato davvero spettacolare: non appena ha visto il figlio cadere in acqua, l’uomo, che si trovava seduto a un tavolo a bordo vasca da dove teneva sotto controllo la situazione, non ha esitato un momento, si è alzato, è corso verso la piscina e si è tuffato riuscendo a scavalcare la recinzione presente che era anche abbastanza alta. Con questa veloce azione, il papà è riuscito subito a raggiungere il figlio e a metterlo in salvo.

Il bimbo ha solo un anno e mezzo e si è avventurato in piscina nel tentativo di prendere la palla, ma vista la sua tenera età, probabilmente non sa ancora come muoversi in acqua e dunque avrebbe potuto farsi male. Per sua fortuna, però, il suo è un papà molto attento e, a quanto pare, anche molto atletico!