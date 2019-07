“Uscite dall’acqua!”: col drone scorge lo squalo che si avvicina alla sua famiglia

Lo spaventoso (ma fortunato) episodio è accaduto in Florida, alla New Smyrna Beach, dove Dan Watson si era recato con sua moglie Sally e i suoi tre figli piccoli per trascorrere un fine settimana al mare.

Proprio mentre i bambini sguazzavano in acqua, Dan, che è un fotografo professionista, ha pensato che quello fosse il momento migliore per fare qualche scatto dall'alto con il suo drone.

Ma appena il drone si è alzato sulle loro teste e ha cominciato a riprenderli dall'alto, Dan ha iniziato a vedere una terrificante ombra che si muoveva nell'acqua dirigendosi proprio verso la sua famiglia. Il fotografo ha realizzato immediatamente che si trattava dell'inconfondibile sagoma di uno squalo e ha gridato alla sua famiglia: "Uscite subito dall'acqua!". Per fortuna tutti si sono messi in salvo e lo squalo è tornato a nuotare verso il largo.

Dan ha poi pubblicato due scatti in sequenza sul suo account Instagram: nel primo si vede la sua famiglia tranquilla in acqua con l'inquietante sagoma dello squalo che si avvicina. Il secondo scatto mostra i protagonisti, allertati da Dan, che scappano fuori dall'acqua mentre lo squalo (per fortuna) si allontana.

Nella didascalia del suo post Dan descrive la scena e afferma: "Penso che il mio drone ora mi accompagnerà ad ogni giornata al mare!!!".

(Credits photo: instagram/learningcameras)