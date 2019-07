Bella, simpatica e arbitro: la sua gag diventa virale e riceve proposte indecenti

L'arbitra Fernanda Colombo è stata oggetto di sgradevoli attenzioni dopo la diffusione di un video-virale che l'aveva resa famosa in rete.

Nel video, girato durante una partita del campionato Estrellas de Ecuador, si vede un divertente siparietto tra la trentenne brasiliana ed il giocatore Kitu Diaz. La Colombo viene immortalata mentre, rivolgendosi al giocatore, finge di estrarre il cartellino giallo... ma poi tira fuori un fazzoletto e si asciuga la fronte.

Dopo che il video è diventato virale, la Colombo ha ricevuto una “proposta sessuale immorale” via e-mail che lei stessa, indignata, ha pubblicato sul suo account Instagram. Nell'email le viene proposto di lavorare “incontrando clienti”.

L'arbitra, a corredo dello screenshot della mail, ha aggiunto una didascalia: "Oggi ho ricevuto questa e-mail che mi ha fatto sentire come spazzatura perché contiene una proposta sessuale immorale. Voglio dire al mondo che voglio solo fare ciò che amo, che significa lavorare con il calcio e il giornalismo. Per favore, rispettate il percorso che ho scelto per la mia vita!".