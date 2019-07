Michelle Hunziker rivela il segreto per un lato B di marmo: il video degli esercizi

Michelle Hunziker ha 42 anni eppure ha ancora un fisico che farebbe invidia a una ventenne. Come riesce a mantenersi così in forma? E soprattutto, come riesce ad avere ancora un lato B di marmo, uguale a quello che sfoggiava da giovanissima quando ha fatto da testimonial al brand di intimo Roberta?

Semplice: con l’esercizio fisico. Ma non un allenamento qualunque, bensì degli esercizi specifici per ottenere delle “iron ciapet”, come le ha definite scherzosamente la stessa conduttrice. Sul suo canale YouTube, Michelle ha iniziato a pubblicare dei video in cui mostra e spiega ai propri fan gli esercizi ideali per rassodare i glutei.

“Le ciapet sono davvero difficili da lavorare – scherza la conduttrice nella clip – la forza di gravità ha un effetto anche su di me e vi faccio vedere cosa faccio per tenere alta la bandiera di Roberta”. Per la conduttrice non è semplice essere continuamente paragonata a quella foto che la rese famosa proprio per il suo fisico perfetto e il suo lato B da urlo: “Voi capite che ansia – ha continuato – tutti gli anni vedere sui giornali ‘Le ciapet della Roberta resistono ancora. Le ciapet della Roberta non sono ancora crollate’. Prima o poi crolleranno, ma io cerco di mantenerle su. Per avere delle iron ciapet – ha concluso – dovete fare questo esercizio tutti i giorni. Dopo un mese avrete le ciapet di marmo”.

A quel punto Michelle mostra gli esercizi ginnici da fare per raggiungere l’obiettivo e garantisce che il risultato, se si eseguono gli allenamenti quotidianamente, è garantito.