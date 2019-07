Napoli, gira in vespa con l'immagine di Gesù al posto della targa

Nel quartiere di Ponticelli, a Napoli, qualcuno ha avvistato una vespa con una particolarità che non poteva davvero passare inosservata: al posto della targa, infatti, il motociclo recava un’immagine di Gesù. Come se non bastasse, sia la persona alla guida del mezzo che la passeggera alle sue spalle non indossavano il casco.

La vespa è stata immortalata da qualcuno che viaggiava su un’automobile sulla stessa strada in un video poi diventato virale sui social. Sebbene il fatto possa far sorridere, in realtà occultare la targa di un veicolo è un reato penale: la targa, infatti, è considerata come un “sigillo” pubblico, una certificazione amministrativa che attesta l’immatricolazione e l’iscrizione al pubblico registro automobilistico.

La distruzione, la soppressione o l’occultamento della targa di un veicolo rappresenta dunque un illecito penale; situazioni come quella immortalata in questo video sono, tra l’altro, paradossali: per evitare sanzioni amministrative, ossia le multe, la persona alla guida rischia una condanna penale che è, ovviamente, ben più grave.