Nigeria, uomo prende la rincorsa e salta sull’ala dell’aereo prima del decollo: arrestato

I passeggeri del volo Azman Air in partenza dall’aeroporto internazionale di Lagos, in Nigeria, non credevano ai loro occhi quando hanno visto un uomo saltare sull’ala dell’aereo a pochi minuti dal decollo.

Come mostra un video ripreso proprio da uno dei passeggeri a bordo, il velivolo era già in movimento sulla pista di decollo ed era ormai pronto a volare quando l’uomo ha commesso il gesto folle, prendendo la rincorsa e saltando poi sull’ala, lasciando tutti a bocca aperta.

Fortunatamente il pilota si è subito accorto di quanto stesse accadendo e così ha spento il motore e ha fermato l’incedere del velivolo sulla pista: nel frattempo, sono giunti sul posto gli addetti alla sicurezza dello scalo che hanno subito fermato l’uomo, trattenendolo poi per fare tutti i dovuti accertamenti. Al momento non sono note le ragioni dell’assurdo gesto dell’uomo che in seguito è stato arrestato. A causa di quanto accaduto, l’aereo è partito con oltre mezzora di ritardo ma, per fortuna, non ci sono stati danni seri.