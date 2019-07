La Polizia insegue un uomo travestito da T-Rex: il video comico

Correre per strada travestito da T-Rex? Ad alcuni può sembrare surreale, ma è quello che è successo per le stradine di Royal William Yard, a Plymouth, in Inghilterra. La Polizia, di pattuglia quella notte, ha incontrato un uomo con un vestito da dinosauro addosso e lo ha inseguito. Il video degli agenti ha fatto presto il giro del mondo, scatenando l'ilarità di tutti. Anche gli stessi Poliziotti non sono riusciti a trattenere le lacrime, e per tutto il tempo hanno riso a crepapelle.

Appena l'uomo T-Rex ha visto le Forze dell'Ordine si è dato alla fuga per il centro storico della cittadina. La sua corsa è stata davvero molto comica: il dinosauro correva fortissimo e si è fermato solo alla fine, stremato. L'inseguimento si è concluso tra le lacrime e con un post social della Polizia, che non ha potuto fare altro che confermare il divertimento: "Possiamo confermare che il Doyouthinkhesawus non si è estinto e può correre molto velocemente".